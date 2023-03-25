В Челябинской области зарегистрировали первый случай укуса клеща в 2023 году

Стартовал сезон клещей в Челябинской области. Первой пострадавшей в этом году стала жительница регионального центра, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Сотрудники ведомства напоминают, что вся территория Южного Урала является эндемичной по клещевым инфекциям. Ежегодно в регионе выявляют 15-20 тыс. пострадавших от укусов клещей. На 17 марта 7740 человек, в том числе 4821 ребенка завершили вакцинацию от клещевого энцефалита. В это году за счет средств областного бюджета вакцинируются дети трех-четырех лет и ревакцинируются дети дошкольного возраста, привитые в 2020 году, а также учащиеся 1-2-х классов.

По данным Роспотребнадзора, в этом году с целью снижения численности клещей будет проводиться расчистка с последующей противоклещевой обработкой территорий парков, скверов, пляжей и других мест массового пребывания людей общей площадью более 5 тыс. га.