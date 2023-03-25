Авиакомпании рассказали о проблемах с получением свидетельств пилотов через «Госуслуги»

Российские авиакомпании не могут получить в Росавиации новые квалификационные свидетельства через портал «Госуслуги». Об этом представители десятки крупнейших российских авиакомпаний рассказали РБК. В связи с этим может произойти сокращение полетов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

С 1 марта эти свидетельства выдаются через портал «Госуслуг» в форме электронного документа. По воздушному кодексу работник без свидетельства не может приступить к выполнению функций экипажа или специалистов по техническому обслуживанию. В Минтрансе подтвердили наличие проблемы и сообщили, что вопрос находится на особом контроле Росавиации.

Раньше Росавиация выдавала свидетельства авиационного персонала в бумажном виде через центральный аппарат или 15 территориальных управлений. В 2022 году Росавиация выдала 16,2 тыс. таких документов, в частности 7 тыс. документов для пилотов. По данным ведомства, в России работает больше 14,2 тыс. коммерческих пилотов. То есть проблемы с получением свидетельств, как отмечает РБК, могли коснуться каждого второго пилота.

Анастасия Ларина