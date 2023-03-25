Пермскому девелоперу отказали в размещении киоска в студгородке ПГНИУ

Пермский бизнесмен и девелопер Всеволод Юшков обратился в комиссию по землепользованию и застройке с предложением согласовать размещение торгового павильона на остановке Студенческий городок ПГНИУ. Продуктовый киоск по ул. Профессора Дедюкина, 26/1 находится уже сейчас, однако Всеволод Юшков планирует обновить его внешний вид в соответствии с требованиями мэрии к внешнему виду нестационарных торговых объектов. Так как участок с киоском находится в зоне высших, средних специальных учебных заведений и научных комплексов ЦС-2, то предпринимателю надо получить разрешение властей на работу павильона в этой зоне.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Городской департамент дорог и благоустройства высказался о недопустимости размещения павильона на ул. Дедюкина, 26/1. Из-за киоска на дороге не получится разместить необходимую транспортную инфраструктуру, тротуар, подход к пешеходному переходу, остановки общественного транспорта, дорожные знаки. Члены комиссии по ПЗЗ поддержали позицию департамента, отказав заявителю в согласовании магазина в зоне образования.

Всеволод Юшков хорошо знаком пермским властям. В 2013–2021 годах принадлежащее ему ООО «Яуза-Девелопмент» владело зданием бывшего клуба ВКИУ по ул. Окулова, 5. Компания намеревалась реконструировать его под дом с офисами, апартаментами и элитными квартирами, однако без разрешительной документации воплотить этот проект было нельзя. Позже краевые власти хотели выкупить здание под региональный Дом молодежи, но отказались от этой идеи, и сейчас новые собственники объекта сдадут его в аренду под нужды театра «У Моста». В 2020 году ООО «Недвижимость-Плюс», совладельцем которого является господин Юшков, приобрело здание ДК им. Чехова в Орджоникидзевском районе города. Затем компания продала его городским властям. Также недавно Всеволод Юшков купил на муниципальных торгах историческое здание хлебозавода №1 на ул. Окулова, 73а. Бизнесмен займется реновацией объекта.