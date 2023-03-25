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Коммерсантъ FM
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Дерипаска заявил о необходимости признать геноцид казаков большевиками

Бизнесмен Олег Дерипаска считает необходимым признать геноцид казаков Белого движения, сопротивлявшихся «большевистской диктатуре» в годы Гражданской войны, и решить вопрос реституции собственности российских граждан, национализированной в те годы. Так господин Дерипаска прокомментировал меморандум о завершении Гражданской войны между белыми и красными, подписанный накануне в Госдуме.

Олег Дерипаска

Олег Дерипаска

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Олег Дерипаска

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Олег Дерипаска считает, что простым подписанием меморандума о завершении Гражданской войны обойтись не удастся. «И до сих пор не решены вопросы о реституции национализированной собственности российских граждан, произошедшей более 100 лет назад. О восстановлении в правах, об увековечивании памяти многих героев сопротивления большевистской диктатуре за эти 70 лет»,— написал господин Дерипаска в Telegram.

«Не говоря уже про миллионы загубленных и репрессированных казаков и членов их семей, которых в лучшем случае лишили вольности и родины, а в худшем — жизней. Признание этого преступного геноцида также должно стать элементом примирения, ведь потомки не забыли. И пока не могут простить»,— добавил бизнесмен.

13 марта депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов сообщил о подписании меморандума о завершении Гражданской войны 1917–1922 годов между белыми и красными. Как сообщил депутат, документ подписали представители противостоявших во время войны политических течений: Роман Антоновский — от монархистов, Алексей Чадаев — от право-левых ЛКПН, Герман Садулаев — от большевиков, Владлен Татарский — от анархистов-махновцев, Андрей Коробов-Латынцев — от эсеров, а также Анастасия Удальцова — от КПРФ, Станислав Наумов — от ЛДПР и Николай Новичков — от «Справедливой России».

По разным оценкам, в годы Гражданской войны 1917–1922 годов погибли от 10 млн до 17 млн человек, при этом доля военных потерь составила 20%. Около 2 млн человек уехали из России.

Анастасия Ларина

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