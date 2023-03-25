В США остановили работу АЭС из-за утечки радиоактивной воды

Коммунальная служба Миннесоты закрывала атомную электростанцию Monticello недалеко от Миннеаполиса после того, как была обнаружена уже вторая утечка радиоактивной воды. Представители коммунальных служб и органов здравоохранения уверяют, что инцидент не представляет опасности, сообщает AP.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Nuclear Regulatory Commission Фото: Nuclear Regulatory Commission

Компания Xcel Energy, оператор АЭС, еще в ноябре 2022 года обнаружила утечку около 400 тыс. галлонов (1,5 млн л) воды, содержащей тритий (радиоактивный изотоп водорода). Проблему удалось временно устранить, но на этой неделе стало известно об утечке еще сотен галлонов воды с тритием, из-за чего работу АЭС решили остановить.

Президент Xcel Energy Крис Кларк заявил, что в течение нескольких дней АЭС «остынет», после чего рабочие отрежут протекающую трубу, которой более 50 лет. «Мы могли бы продолжать безопасно эксплуатировать станцию и просто отремонтировать водосборный бассейн, но тогда, конечно, всегда есть риск, что он снова прольется и еще больше трития попадет в грунтовые воды»,— пояснил он журналистам. Он заверил, что разлив не распространился за территорию предприятия и не представляет опасности для питьевой воды в ближайшем городе Монтиселло.

AP пишет, что коммунальное предприятие сообщило о первоначальной утечке властям штата и федеральным властям, но эта информация не предавалась широкой огласке до прошлой недели. Это вызвало вопросы о прозрачности данных и возможных последствиях для общественного здравоохранения. Чиновники, однако, уверяют, что лишь хотели дождаться более подробной информации, прежде чем распространять ее.