Бывший заместитель руководителя администрации президента Башкирии объявлен в розыск

МВД России объявило в розыск политолога Аббаса Галлямова (внесен в список иностранных агентов). В чем подозревают или обвиняют господина Галлямова — неизвестно. В карточке, опубликованной на сайте министерства, указано, что он «разыскивается по статье УК».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александра Ларинцева, Коммерсантъ Фото: Александра Ларинцева, Коммерсантъ

«Не скрою, присвоение звания иноагента, а затем и возбуждение против меня уголовного дела добавляют ощущение пафоса. Буду с ним бороться»,— написал господин Галлямов в своем Telegram-канале.

Аббас Галлямов с 2002 по 2008 год был заместителем представителя Башкирии при президенте России, затем до 2010 года работал в департаменте по подготовке публичных выступлений правительства России. В 2019-2014 годах был заместителем руководителя администрации президента Башкирии (с 1 января 2015 года название должности руководителя региона было изменено на «главу»). В настоящее время Аббас Галлямов проживает в Израиле.

Олег Вахитов

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