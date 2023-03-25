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В частном доме в Абзелиловском районе произошел взрыв газа

Прокуратура Абзелиловского района начала проверку по факту взрыва газа в частном доме в деревне Рыскужено.

Фото: Пресс-служба прокуратуры Башкирии

Фото: Пресс-служба прокуратуры Башкирии

По данным пресс-службы прокуратуры Башкирии, в результате инцидента дом площадью 60 кв. м был разрушен, два человека получили термические ожоги, они находятся в больнице.

«В ходе проверки будут установлены все обстоятельства и причины случившегося, а также дана оценка действиям ответственных лиц, в том числе на предмет соблюдения законодательства в сфере обеспечения безопасности газового оборудования,— отметили в ведомстве.— Кроме того, прокуратура контролирует ход и результаты доследственной проверки, организованной по данному факту».

Олег Вахитов

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