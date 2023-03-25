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Коммерсантъ FM
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В Венесуэле убит один из самых разыскиваемых преступников в стране

Один из самых разыскиваемых преступников в Венесуэле, Карлос Гомес по прозвищу Кролик, был убит в ходе операции. Об этом сообщил министр внутренних дел Ремихио Себальос, передает Reuters. За убийство Кролика власти Венесуэлы обещали $1 млн.

Карлоса Гомеса обвиняют в том, что он руководил бандой, занимавшейся торговлей наркотиками и оружием в центральном штате Венесуэлы Арагуа, его также разыскивали по обвинению в терроризме, вымогательстве, похищениях и убийствах. За Кроликом следили на протяжении нескольких месяцев.

На фоне экономического кризиса в Венесуэле сильно вырос уровень преступности. В стране совершается 80 преступлений на каждые 100 тыс. населения. Это примерно вдвое больше, чем в России. По этому показателю Венесуэла опережает большинство стран Латинской Америки.

Анастасия Ларина

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