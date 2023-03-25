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Предприятия АПК и производственные компании в Удмуртии могут софинансировать проектирование импортозамещающей продукции

Производственные компании и предприятия агропромышленного комплекса Удмуртии могут получить софинансирование на проектирование импортозамещающей продукции. В частности, речь идет об услугах по сертификации продукции, модернизации сайта, защите интеллектуальной собственности, формированию маркетинговой стратегии предприятия и ряде других. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Сбор заявок на меры поддержки ведет региональный центр инжиниринга Корпорации развития Удмуртии. Организация софинансирует расчетно-аналитические, инженерно-консультационные и проектно-конструкторские услуги на разработку новых импортозамещающих продуктов.

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