Предприятия АПК и производственные компании в Удмуртии могут софинансировать проектирование импортозамещающей продукции

Производственные компании и предприятия агропромышленного комплекса Удмуртии могут получить софинансирование на проектирование импортозамещающей продукции. В частности, речь идет об услугах по сертификации продукции, модернизации сайта, защите интеллектуальной собственности, формированию маркетинговой стратегии предприятия и ряде других. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Сбор заявок на меры поддержки ведет региональный центр инжиниринга Корпорации развития Удмуртии. Организация софинансирует расчетно-аналитические, инженерно-консультационные и проектно-конструкторские услуги на разработку новых импортозамещающих продуктов.