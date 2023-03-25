На должность мэра Миасса претендуют четыре кандидата

В Миассе завершился прием документов от кандидатов на пост главы города. Заявились четыре человека, сообщает собрание депутатов.

В последний день приема документов заявление направила 39-летняя начальник отдела социальных проектов ООО «Завод „Спецагрегат“», депутат собрания Анастасия Захарова.

Ранее на участие в конкурсе заявились челябинский бизнесмен Виктор Легенчук, заместитель губернатора Челябинской области Егор Ковальчук и начальник управления имущественных отношений администрации Миасса Николай Булдыгин.

После завершения формирования конкурсной комиссии по итогам проверки документов будет принято решение о регистрации кандидатов. Конкурс назначен на 11 мая.