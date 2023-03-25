Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в Турции

В центральной части Турции зафиксировано землетрясение магнитудой 4,7. Об этом свидетельствуют данные Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

Эпицентр землетрясения был в 16 км к юго-западу от Эльбистана — в этом городе живут 80,4 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 2 км. О разрушениях и пострадавших не сообщается.

В ночь на 6 февраля на юго-востоке Турции произошли два мощных землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. Из-за бедствия погибли 49 589 человек, из них 6807 — иностранцы. Ущерб от землетрясений был оценен почти в $104 млрд.

Анастасия Ларина