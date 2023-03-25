Зарплаты работников госучреждений Югры с октября повысят на 5,5%

Правительство Ханты-Мансийского автономного округа-Югры приняло решение о повышении заработной платы работникам государственных учреждений. Об этом написала губернатор Наталья Комарова в своем telegram-канале. Согласно решению, с 1 октября 2023 года планируется увеличение фондов оплаты труда на 5,5%.

Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал постановление об индексации заработной платы работников государственных бюджетных, автономных и казенных учреждений. Зарплаты должны были проиндексировать на 4% с 1 августа 2022 года.

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Диана Сунагатуллина