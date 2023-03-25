В США два человека погибли при взрыве на шоколадной фабрике, девять пропали без вести

На шоколадной фабрике компании R.M. Palmer Company в штате Пенсильвания произошел взрыв. В результате погибли два человека, еще девять пропали без вести, сообщает AP.

Предприятие расположено в городе Уэст-Рединг. За взрывом последовал пожар, здание фабрики обрушилось, также был поврежден расположенный рядом многоквартирный дом. Восемь человек были госпитализированы. Причина взрыва пока неизвестна.

Фабрика по производству шоколада работает с 1948 года. В ее штаб-квартире в Уэст-Рединге работает 850 сотрудников.

Лаура Кеффер