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Коммерсантъ FM
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В США два человека погибли при взрыве на шоколадной фабрике, девять пропали без вести

На шоколадной фабрике компании R.M. Palmer Company в штате Пенсильвания произошел взрыв. В результате погибли два человека, еще девять пропали без вести, сообщает AP.

Предприятие расположено в городе Уэст-Рединг. За взрывом последовал пожар, здание фабрики обрушилось, также был поврежден расположенный рядом многоквартирный дом. Восемь человек были госпитализированы. Причина взрыва пока неизвестна.

Фабрика по производству шоколада работает с 1948 года. В ее штаб-квартире в Уэст-Рединге работает 850 сотрудников.

Лаура Кеффер

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