Чеченский омбудсмен наградил Кадырова медалью «Заслуженный правозащитник Чеченской Республики»

Глава Чечни Рамзан Кадыров награжден медалью «Заслуженный правозащитник Чеченской Республики». Награды регионального уполномоченного по правам человека присвоены также первому президенту Чечни Ахмату-Хаджи Кадырову (посмертно) и президенту регионального общественного фонда им. Ахмата-Хаджи Кадырова — Аймани Кадыровой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рамзан Кадыров

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Рамзан Кадыров

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Медаль главе Чечни вручена за «выдающиеся заслуги в защите конституционных прав и свобод граждан, мужество и принципиальность в вопросах обеспечения национальных интересов чеченского народа, приверженность традиционным ценностям и верность долгу».

«Когда у чеченского народа не было никаких прав, Ахмат-Хаджи Кадыров защитил нас. Он является главным и первым правозащитником чеченского народа. На его пути трудится глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, который выстроил всю систему защиты прав граждан»,— сказал чеченский омбудсмен Мансур Солтаев «РИА Новости».

США в 2020 году внесли господина Кадырова в санкционный список по обвинению в нарушении прав человека. Госдепартамент обвинял главу Чечни в причастности к «пыткам и внесудебным убийствам». Господин Кадыров называл санкции «мерзкими», учитывая, что они также были введены против членов его семьи. ЕСПЧ в 2019 году коммуницировал жалобу родственников пяти человек, пропавших в Чечне после задержания силовиками. По словам заявителей, следствие отказывало в возбуждении уголовных дел, потому что пропавшие якобы вступили в незаконные военные формирования и уехали в Сирию.