Я тебя вспоминала

Оказывается, этому чувству придумали свое название: анемойя. Чувство ностальгии по временам, в которые человек никогда не жил. Так вот что я ощущаю, разглядывая лоты очередных тематических торгов «Коллекционная детская игрушка XX века», которые проводит аукционный дом «Литфонд».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Автомобильный гараж на две машины», детская игрушка, СССР, 1960-е годы

Фото: Литфонд «Автомобильный гараж на две машины», детская игрушка, СССР, 1960-е годы

Фото: Литфонд

«Автомобиль с гудком». На самом деле — нет. Я уверена, гудок у этого автомобиля не предусмотрен чисто технически. Хотя я никогда не играла в эту игрушку. Зато у нее точно есть ключ. Потому что это — заводная игрушка. И она выставлена на торги в красочной заводской упаковке. Если упаковка сохранилась с 1960-х годов до наших дней, то ключ уж и подавно. Вот он — воткнут в машинку примерно там, где у настоящего автомобиля обычно располагается горловина бензобака. И важное уточнение в описании к лоту: «Редкость». «В хорошем состоянии». «Стартовая цена: 60 000 руб.». Нет, я не помню такой игрушки, хотя могла бы. Среди моих игрушек был, например, куда более редкий по сегодняшним меркам пупс 1940-х годов. Красивая голая кукла — одежда до начала 1980-х все-таки не дожила. Все передавалось по наследству. Но в моем наследстве такого сокровища, как «Автомобиль с гудком», не было.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Плакат, изображающий конвейер по производству знаменитой игрушки —лунника, продается на аукционе по стартовой цене 15 тыс. рублей. Лунник выпускали на Киевском экспериментально-механическом завод им. М.Ф. Ватутина, который открыли в 1944 году. До 1952 года завод в основном производил трехколесные велосипеды для малышей, а потом — заводные машинки Тот самый Лунник, сегодня его цена на аукционе — 25 тыс. рублей. Фото: Литфонд Чтобы стать обладателем этого автобуса, придется отдать минимум 10 тыс. рублей. Эта игрушка считается редкой, потому и цена довольно высокая, несмотря на все «следы бытования и ржавчину» и отсутствие ключа для заводного механизма Фото: Литфонд У этой заводной игрушки на самом деле есть гудок, по крайней мере, так пишет ее владелец в описании на другом сайте: параллельно аукциону «Литфонда» с начальной ценой 60 тыс. рублей этот автомобиль выставлен на продажу на «Авито», но там за него просят уже 320 тыс. рублей с опцией «Предложить свою цену» Фото: Литфонд Стоимость автоконструктора оценили минимум в 18 тыс. рублей: это редкий ранний выпуск в полном комплекте. С его помощью можно собрать три игрушечных автомобиля: «Автобус», «Волгу» и «ЗИЛ» Фото: Литфонд Этот механический заводной «Дорожный каток» выпускался на фабрике металлических игрушек в селе Астрецово Московской области, где жестяные игрушки начали делать еще в XIX веке простые крестьяне-умельцы. Стартовая цена — 20 тыс. рублей Фото: Литфонд Детский набор «Конструктор-механик» позволял советскому ребенку под руководством буклета-инструкции собирать разные предметы для игры: самолет, пушку, грузовик Фото: Литфонд Грузовик выглядел примерно так. Стартовая цена набора — 6 тыс. рублей Стартовая цена «Вездехода-самосвала» Киевского экспериментально-механического завода — 25 тыс. рублей, период выпуска этой электромеханической игрушки — 1970-1980-е годы Фото: Литфонд Прежде чем играть, нужно собрать специальную дорогу. Затем завести ключом автобус и поставить его в начало пути. Машинка будет взбираться, как пишут в инструкции, «по участку дороги с высечками, опускаться вниз и вновь подниматься». Стартовая цена — 35 тыс. рублей Фото: Литфонд На капоте этой машины есть надпись: «Кубань». Объяснить ее происхождение несложно: эту игрушечную машину «Милиция ГАИ» выпускало краснодарское производственное объединение «Радуга». Стартовая цена лота — 15 тыс. рублей Фото: Литфонд Белая инерционная «Чайка» предлагается по цене от 5 тыс. рублей Фото: Литфонд Стартовая цена этого игрушечного «Гаража с автомобилем» — 6 тыс. рублей. Одного взгляда достаточно, чтобы определить: перед нами игрушечный вариант микроавтобуса РАФ-2203 «Латвия», который использовался в качестве маршрутного такси вплоть до 2000-х годов. Стартовая цена лота — 6,5 тыс. рублей Заводная механическая «Автодорога» выпускалась в 1960-х года и стоила 2 руб. 50 коп., стартовая цена на аукционе «Литфонда» — 30 тыс. рублей Фото: Литфонд «Мотороллер» Астрецовской фабрики металлических игрушек, 1960-е годы, стартовая цена в 2023 году — 12 тыс. рублей Фото: Литфонд Игрушка с выталкивающим механизмом «Гараж с автомобилем» выпускалась в СССР на ленинградском Заводе металлоизделий в 1950-е годы. Продается на аукционе с пометкой «Редкость в комплекте», стартовая цена — 20 тыс. рублей Фото: Литфонд «Турбореактивный гоночный автомобиль» с инерционным механизмом придуман советским скульптором Борисом Савельевым, который также работал мастером-игрушечником на Московском заводе механической заводной игрушки и создал, как сегодня сказали бы, дизайн самых разных видов игрушек, в том числе автомобилей, но больше всего он известен разработкой и внедрением форм для изготовления солдатиков. Стартовая цена автомобиля — 15 тыс. рублей Фото: Литфонд «Спортивный футуристический автомобиль» с инерционным механизмом также разработан Борисом Савельевым, стартовая цена на аукционе — 12 тыс. рублей Фото: Литфонд Еще одна работа скульптора Савельева — механическое заводное «Грузовое такси», 1970-е годы. Стартовая цена на аукционе «Литфонда» — 17 тыс. рублей Фото: Литфонд Механический заводной «Троллейбус» из Астрецово так и просится в специальную экспозицию Музея транспорта Москвы. Продают игрушку 1960-х годов по меркам столичного аукциона недорого: от 10 тыс. рублей Фото: Литфонд В инструкции по эксплуатации электромеханического «Автомобиля-амфибии» сказано: оберегайте игрушку от ударов и не погружайте в воду. Сложно было быть ребенком в 1980-е. Стартовая цена — 10 тыс. рублей Фото: Литфонд Следующая фотография 1 / 22 Плакат, изображающий конвейер по производству знаменитой игрушки —лунника, продается на аукционе по стартовой цене 15 тыс. рублей. Лунник выпускали на Киевском экспериментально-механическом завод им. М.Ф. Ватутина, который открыли в 1944 году. До 1952 года завод в основном производил трехколесные велосипеды для малышей, а потом — заводные машинки Тот самый Лунник, сегодня его цена на аукционе — 25 тыс. рублей. Фото: Литфонд Чтобы стать обладателем этого автобуса, придется отдать минимум 10 тыс. рублей. Эта игрушка считается редкой, потому и цена довольно высокая, несмотря на все «следы бытования и ржавчину» и отсутствие ключа для заводного механизма Фото: Литфонд У этой заводной игрушки на самом деле есть гудок, по крайней мере, так пишет ее владелец в описании на другом сайте: параллельно аукциону «Литфонда» с начальной ценой 60 тыс. рублей этот автомобиль выставлен на продажу на «Авито», но там за него просят уже 320 тыс. рублей с опцией «Предложить свою цену» Фото: Литфонд Стоимость автоконструктора оценили минимум в 18 тыс. рублей: это редкий ранний выпуск в полном комплекте. С его помощью можно собрать три игрушечных автомобиля: «Автобус», «Волгу» и «ЗИЛ» Фото: Литфонд Этот механический заводной «Дорожный каток» выпускался на фабрике металлических игрушек в селе Астрецово Московской области, где жестяные игрушки начали делать еще в XIX веке простые крестьяне-умельцы. Стартовая цена — 20 тыс. рублей Фото: Литфонд Детский набор «Конструктор-механик» позволял советскому ребенку под руководством буклета-инструкции собирать разные предметы для игры: самолет, пушку, грузовик Фото: Литфонд Грузовик выглядел примерно так. Стартовая цена набора — 6 тыс. рублей Стартовая цена «Вездехода-самосвала» Киевского экспериментально-механического завода — 25 тыс. рублей, период выпуска этой электромеханической игрушки — 1970-1980-е годы Фото: Литфонд Прежде чем играть, нужно собрать специальную дорогу. Затем завести ключом автобус и поставить его в начало пути. Машинка будет взбираться, как пишут в инструкции, «по участку дороги с высечками, опускаться вниз и вновь подниматься». Стартовая цена — 35 тыс. рублей Фото: Литфонд На капоте этой машины есть надпись: «Кубань». Объяснить ее происхождение несложно: эту игрушечную машину «Милиция ГАИ» выпускало краснодарское производственное объединение «Радуга». Стартовая цена лота — 15 тыс. рублей Фото: Литфонд Белая инерционная «Чайка» предлагается по цене от 5 тыс. рублей Фото: Литфонд Стартовая цена этого игрушечного «Гаража с автомобилем» — 6 тыс. рублей. Одного взгляда достаточно, чтобы определить: перед нами игрушечный вариант микроавтобуса РАФ-2203 «Латвия», который использовался в качестве маршрутного такси вплоть до 2000-х годов. Стартовая цена лота — 6,5 тыс. рублей Заводная механическая «Автодорога» выпускалась в 1960-х года и стоила 2 руб. 50 коп., стартовая цена на аукционе «Литфонда» — 30 тыс. рублей Фото: Литфонд «Мотороллер» Астрецовской фабрики металлических игрушек, 1960-е годы, стартовая цена в 2023 году — 12 тыс. рублей Фото: Литфонд Игрушка с выталкивающим механизмом «Гараж с автомобилем» выпускалась в СССР на ленинградском Заводе металлоизделий в 1950-е годы. Продается на аукционе с пометкой «Редкость в комплекте», стартовая цена — 20 тыс. рублей Фото: Литфонд «Турбореактивный гоночный автомобиль» с инерционным механизмом придуман советским скульптором Борисом Савельевым, который также работал мастером-игрушечником на Московском заводе механической заводной игрушки и создал, как сегодня сказали бы, дизайн самых разных видов игрушек, в том числе автомобилей, но больше всего он известен разработкой и внедрением форм для изготовления солдатиков. Стартовая цена автомобиля — 15 тыс. рублей Фото: Литфонд «Спортивный футуристический автомобиль» с инерционным механизмом также разработан Борисом Савельевым, стартовая цена на аукционе — 12 тыс. рублей Фото: Литфонд Еще одна работа скульптора Савельева — механическое заводное «Грузовое такси», 1970-е годы. Стартовая цена на аукционе «Литфонда» — 17 тыс. рублей Фото: Литфонд Механический заводной «Троллейбус» из Астрецово так и просится в специальную экспозицию Музея транспорта Москвы. Продают игрушку 1960-х годов по меркам столичного аукциона недорого: от 10 тыс. рублей Фото: Литфонд В инструкции по эксплуатации электромеханического «Автомобиля-амфибии» сказано: оберегайте игрушку от ударов и не погружайте в воду. Сложно было быть ребенком в 1980-е. Стартовая цена — 10 тыс. рублей Фото: Литфонд

Но я не помню и пластмассовый автомобиль-амфибию или игру «Дорожные знаки», хотя они — судя по году выпуска — родом из времени моего детства. Более того, оказывается, еще лет за десять до моего рождения выпускали не только удивительные детские машинки вроде «Турбореактивного гоночного автомобиля», но и гараж для него. То есть нет, конечно, не для него. Но вполне можно было бы на сверх-гипер-высоко-скоростной скорости влететь в этот гараж с жестяными стенами, расписанными под кирпич, и остановиться, так резко и так внезапно, как ни один закон физики не позволяет. Потому что тебе пять лет и законы физики тебе неведомы. Ведомо, что машинок у тебя нет, и что такое гараж, ты узнаешь лишь спустя несколько лет из кинофильма Эльдара Рязанова. Анемойя. Как же я скучаю по всем этим мне никогда не ведомым игрушкам.

Аукцион «Коллекционная детская игрушка XX века» пройдет 30 марта. Всего на продажу выставлено 186 лотов. Помимо разного рода «транспорта» на торги выставлены конструкторы, заводные игрушки, марионетки и бибабо.

Конструктивизм рулит

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Полный годовой комплект журнала Всесоюзного общества «Автодор» за 1933 год был выставлен на торги в рамках другого аукциона «Литфонда», на котором можно купить редкие книги, фотографии, плакаты и исторические бумаги. Эти выпуски «За рулем» отличаются особым оформлением обложек, многие из которых выполнены в духе конструктивизма. Кроме того, при их оформлении были использованы работы известных советских фотографов, таких как Аркадий Шайхет и Макс Пенсон, а также основоположника советской школы автодизайна Юрия Долматовского. Аукцион был назначен на 23 марта. Стартовая цена за этот комплект составила 30 тыс. рублей. По этой цене его и купили.

Анна Килимник

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