Я тебя вспоминала

Оказывается, этому чувству придумали свое название: анемойя. Чувство ностальгии по временам, в которые человек никогда не жил. Так вот что я ощущаю, разглядывая лоты очередных тематических торгов «Коллекционная детская игрушка XX века», которые проводит аукционный дом «Литфонд».
«Автомобильный гараж на две машины», детская игрушка, СССР, 1960-е годы
Фото: Литфонд
«Автомобиль с гудком». На самом деле — нет. Я уверена, гудок у этого автомобиля не предусмотрен чисто технически. Хотя я никогда не играла в эту игрушку. Зато у нее точно есть ключ. Потому что это — заводная игрушка. И она выставлена на торги в красочной заводской упаковке. Если упаковка сохранилась с 1960-х годов до наших дней, то ключ уж и подавно. Вот он — воткнут в машинку примерно там, где у настоящего автомобиля обычно располагается горловина бензобака. И важное уточнение в описании к лоту: «Редкость». «В хорошем состоянии». «Стартовая цена: 60 000 руб.». Нет, я не помню такой игрушки, хотя могла бы. Среди моих игрушек был, например, куда более редкий по сегодняшним меркам пупс 1940-х годов. Красивая голая кукла — одежда до начала 1980-х все-таки не дожила. Все передавалось по наследству. Но в моем наследстве такого сокровища, как «Автомобиль с гудком», не было.
Но я не помню и пластмассовый автомобиль-амфибию или игру «Дорожные знаки», хотя они — судя по году выпуска — родом из времени моего детства. Более того, оказывается, еще лет за десять до моего рождения выпускали не только удивительные детские машинки вроде «Турбореактивного гоночного автомобиля», но и гараж для него. То есть нет, конечно, не для него. Но вполне можно было бы на сверх-гипер-высоко-скоростной скорости влететь в этот гараж с жестяными стенами, расписанными под кирпич, и остановиться, так резко и так внезапно, как ни один закон физики не позволяет. Потому что тебе пять лет и законы физики тебе неведомы. Ведомо, что машинок у тебя нет, и что такое гараж, ты узнаешь лишь спустя несколько лет из кинофильма Эльдара Рязанова. Анемойя. Как же я скучаю по всем этим мне никогда не ведомым игрушкам.
Аукцион «Коллекционная детская игрушка XX века» пройдет 30 марта. Всего на продажу выставлено 186 лотов. Помимо разного рода «транспорта» на торги выставлены конструкторы, заводные игрушки, марионетки и бибабо.
Конструктивизм рулит
Полный годовой комплект журнала Всесоюзного общества «Автодор» за 1933 год был выставлен на торги в рамках другого аукциона «Литфонда», на котором можно купить редкие книги, фотографии, плакаты и исторические бумаги. Эти выпуски «За рулем» отличаются особым оформлением обложек, многие из которых выполнены в духе конструктивизма. Кроме того, при их оформлении были использованы работы известных советских фотографов, таких как Аркадий Шайхет и Макс Пенсон, а также основоположника советской школы автодизайна Юрия Долматовского. Аукцион был назначен на 23 марта. Стартовая цена за этот комплект составила 30 тыс. рублей. По этой цене его и купили.
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