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Коммерсантъ FM
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О чем говорят мужчины

Коллекция Momodesign

В основе философии бренда Momodesign — дань уважения простоте, необычным формам и нестандартным решениям. Новая коллекция, выполненная вместе с компанией Zero & Company, состоит из верхней одежды, линии купальных костюмов, обуви и аксессуаров. Идея заключается в том, чтобы, сочетая элегантность и инновационность, объединить спорт и моду.

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Фото: Momodesign

Фото: Momodesign

Фото: Momodesign

Фото: Momodesign

Фото: Momodesign

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Фото: Momodesign

Фото: Momodesign

Фото: Momodesign

Фото: Momodesign

Фото: Momodesign

В коллекции использованы легкие и экологически чистые ткани из переработанного сырья: удобные, дышащие, водостойкие технические нейлоновые волокна, углеродная фольга, силиконовые накладки, чтобы подчеркнуть технический и спортивный характер коллекции. Для сумок и рюкзаков Momodesign используется кордура — прочная нейлоновая ткань с деталями из полиуретана. А также Eco Carbon с использованием переработанного полиэстера. Топ-модель этого сезона — кроссовки Zero из кожи и нейлона со съемной кожаной стелькой.

Наташа Афанасьева

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