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Коммерсантъ FM
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В честь легенды

Коллекции одежды MV Agusta

Тема новой коллекции уличной одежды от MV Agusta выражена в незамысловатом названии Logo Level 2 и вращается вокруг культового логотипа бренда. А еще является данью уважения легенде мотоциклетного спорта Джакомо Агостини, 15-кратному чемпиону мира в классах GP500 и GP350, ведь многие из побед были завоеваны легендарным мотогонщиком на мотоциклах MV Agusta. LL2 обращается к молодой аудитории, привлекая и байкеров, и небайкеров — свободный уличный стиль подходит для всех. Тем не менее настойчиво напоминает о том, что мотоцикл — это круто.

Предыдущая фотография

Фото: MV Agusta

Фото: MV Agusta

Фото: MV Agusta

Фото: MV Agusta

Фото: MV Agusta

Фото: MV Agusta

Фото: MV Agusta

Фото: MV Agusta

Фото: MV Agusta

Фото: MV Agusta

Фото: MV Agusta

Фото: MV Agusta

Фото: MV Agusta

Фото: MV Agusta

Фото: MV Agusta

Фото: MV Agusta

Фото: MV Agusta

Фото: MV Agusta

Фото: MV Agusta

Фото: MV Agusta

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Фото: MV Agusta

Фото: MV Agusta

Фото: MV Agusta

Фото: MV Agusta

Фото: MV Agusta

Фото: MV Agusta

Фото: MV Agusta

Фото: MV Agusta

Фото: MV Agusta

Фото: MV Agusta

Фото: MV Agusta

Фото: MV Agusta

Фото: MV Agusta

Фото: MV Agusta

Фото: MV Agusta

Фото: MV Agusta

Фото: MV Agusta

Фото: MV Agusta

Фото: MV Agusta

Фото: MV Agusta

Толстовки, футболки и топы с длинными рукавами украшены логотипом MV Agusta. Стеганая куртка привлекает внимание своим ромбовидным узором и вышивкой спереди и сзади. Вершина коллекции LL2 — бархатный наряд, посвященный как раз Джакомо Агостини. С гигантскими буквами AGO сзади и логотипом бренда спереди. Винтажный вид этого образа прекрасно компенсируется весьма современным кроем.

Наташа Афанасьева

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