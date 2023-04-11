В честь легенды

Тема новой коллекции уличной одежды от MV Agusta выражена в незамысловатом названии Logo Level 2 и вращается вокруг культового логотипа бренда. А еще является данью уважения легенде мотоциклетного спорта Джакомо Агостини, 15-кратному чемпиону мира в классах GP500 и GP350, ведь многие из побед были завоеваны легендарным мотогонщиком на мотоциклах MV Agusta. LL2 обращается к молодой аудитории, привлекая и байкеров, и небайкеров — свободный уличный стиль подходит для всех. Тем не менее настойчиво напоминает о том, что мотоцикл — это круто.

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Толстовки, футболки и топы с длинными рукавами украшены логотипом MV Agusta. Стеганая куртка привлекает внимание своим ромбовидным узором и вышивкой спереди и сзади. Вершина коллекции LL2 — бархатный наряд, посвященный как раз Джакомо Агостини. С гигантскими буквами AGO сзади и логотипом бренда спереди. Винтажный вид этого образа прекрасно компенсируется весьма современным кроем.

Наташа Афанасьева