Машина времени на запчасти

Слово REC из названия часовой компании REC Watches отсылает нас к трем словам: recover, recycle и reclaim. То есть компания предпочитает восстанавливать, перерабатывать и давать вещам вторую жизнь. А именно — автомобилям. И в данном случае — конкретному DeLorean DMC-12, которым владел не кто-то там, а сам Джон Делореан.

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Часть кузовных деталей машины основателя DeLorean Motor Company «встроены» в эксклюзивные часы SPX DeLorean Limited Edition. А именно элемент, обрамляющий циферблат, сделан из нержавеющей стали от этого автомобиля. Оформление часов в целом отсылает к дизайну DMC-12. Ремешок стилизован под узнаваемые «жалюзи» на заднем стекле спорткара, а задняя крышка с прозрачными элементами — под фары. На каждом экземпляре SPX DeLorean Limited Edition выгравирован его персональный номер, а также VIN-код DMC-12 Джона Делореана.

Наташа Афанасьева