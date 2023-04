Хирургическое вмешательство

Доминик Чамброне, также известный как «Обувной Хирург» и глава одноименной компании The Surgeon, лидера в области производства эксклюзивной обуви из Лос-Анджелеса, создал ультраограниченную, суперэлитную и гипершикарную линию кроссовок для Bentley. Плохая новость для модников: доступны они будут только клиентам тюнинг-ателье Mulliner. Дизайнеры The Surgeon и команда Bentley работали над кроссовками, вдохновляясь такими моделями британского автопроизводителя, как Continental GT, Flying Spur и Bentayga. «Это особенный момент для бренда The Surgeon, и мы хотим показать наше творчество в новом свете, сотрудничая с Bentley, — поделился своими впечатлениями от работы Доминик Чамброне. — Они находятся на вершине своей отрасли, разбираются в предметах роскоши как никто, и владеют мастерством на самом высоком уровне. Как и мы».

Компания Bentley в ответ представила эксклюзивный автомобиль Flying Spur Hybrid x The Surgeon, автором которого стал Чамброне. Кузов машины окрашен двумя оттенками черного — Anthracite и Anthracite Satin. На задней стойке кузова красуется фирменная эмблема The Surgeon — череп в маске с перекрещенными под ним скальпелями. Она же проецируется на землю при открытии дверей, вышита на подголовниках сидений и выгравирована на передней панели, выполненной из шпона грецкого ореха.

Наташа Афанасьева