Геленджик за год получил 6,4 млрд рублей в рамках госпрограмм

По итогам 2022 года Геленджик получил 6,4 млрд руб. на реализацию 13 проектов в рамках государственных программ. Об этом сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Геленджика Фото: пресс-служба администрации Геленджика

Из общего числа средств 5,1 млрд руб. поступили на условиях софинансирования. Как отметил вице-губернатор Игорь Галась, город-курорт стал одним из лидеров среди регионов края по показателю.

В 2022 году ВРП Кубани увеличился на 0,5% и составил 3,5 трлн руб. в номинальном выражении. Край привлек 690 млрд руб. в качестве инвестиций. Сочи увеличил объем привлеченных средств в 10 раз в сравнении с 2020 годом. Глава курорта Алексей Копайгородский заявил, что город привлек более 400 млрд руб. за 2022 год.

«Такого результата в крае никогда не было. Это успех краевой команды и муниципалитетов. Конечно, наша следующая цель — 1 трлн руб.»,— отметил вице-губернатор Александр Руппель.

План обеспечения устойчивого развития Краснодарского края включает 55 проектов. В 2023 году на его реализацию предусмотрено 4,3 млрд руб.

Анастасия Донскова

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