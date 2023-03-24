Соглашение о строительстве перегрузочного комплекса в порту Новороссийск подпишут в 2023 году

Концессионное соглашение о строительстве перегрузочного комплекса мощностью 12 млн тонн в год в морпорту Новороссийска подпишут в 2023 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Росморречфлота Захария Джиоева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба АО «НСРЗ» Фото: пресс-служба АО «НСРЗ»

В настоящее время, по данным АО «НСРЗ», перевалка достигает 3,5 млн тонн грузов в год. Проект распоряжения о подготовке концессии находится на рассмотрении кабмина РФ. Концессионерами выступают дочерняя компания НМТП и Новороссийский судоремонтный завод. Подписание договора запланировано на второй квартал текущего года. Общая сумма инвестиций НМТП в создание комплекса составит 50 млрд руб.

По данным «ПортНьюс», комплекс используют для переориентирования грузопотоков, пролегавших через порты Украины.

Анастасия Донскова

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