LG Energy Solution вложит $5,6 млрд в завод по производству батарей для электромобилей в Аризоне

Компания LG Energy Solution (LGES) решила возобновить реализацию проекта по строительству завода по производству батарей для электромобилей в штате Аризона. Как сообщает агентство Nikkei, LGES, которая поставляет свою продукцию автопроизводителям, включая Tesla, вложит в этот проект $5,6 млрд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ahn Young-joon / AP Фото: Ahn Young-joon / AP

Изначально проект строительства завода в штате Аризона был представлен LGES весной прошлого года. Ожидалось, что достаточно будет вложения $1,3 млрд. Однако в июне компания приостановила реализацию проекта, объяснив это «беспрецедентными» экономическими условиями и необходимостью пересмотра условий инвестиционного плана. Производитель пришел к выводу о необходимости увеличения объема инвестиций, учитывая «растущий спрос со стороны производителей электромобилей на высококачественные, эффективные батареи», которые бы выпускались на американском рынке. Новый завод в Аризоне будет состоять из двух цехов, один будет производить цилиндрические батареи для электромобилей, второй — литий-железо-фосфатные аккумуляторы для использования в качестве буферных накопителей в системах автономного энергоснабжения. Строительство начнется в текущем году.

Это не первый подобный проект LGES в США. В конце августа 2022 года компания договорилась с Honda Motor о совместном строительстве завода батарей для электромобилей в штате Огайо. Производство на этом объекте должно начаться в 2025 году. Объем инвестиций двух компаний в этот проект составляет $4,4 млрд.

Алена Миклашевская