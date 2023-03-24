В Севастополе простились с бойцом ЧВК «Вагнер» Артемом Колесниковым, сообщил глава города Михаил Развожаев в Telegram. По данным местных СМИ, его похоронили на кладбище «Кальфа» в районе 5-го километра Балаклавского шоссе.
Фото: Telegram-канал главы Севастополя Михаила Развожаева
Сообщается, что мужчина погиб в боях за Артемовск (Бахмут).
«С самого начала специальной военной операции пошел добровольцем сначала в отряд БАРС, по окончании контракта заключил новый — с ЧВК "Вагнер"»,— говорится в сообщении.
Артем Колесников родился в городе Артем Приморского края. В 2013 году он окончил филиал морской академии имени Ушакова в Севастополе.
Читайте нас в Telegram