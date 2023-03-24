«Пакт» об ответхранении

У холдинга X5 Group, развивающего крупные продуктовые торговые сети, может появиться логистический комплекс в Перми. Структура пермской химической компании «Уралхимпром» — ООО «Пакт» — собралась построить для группы такой объект в микрорайоне Верхние Муллы. В настоящий момент у X5 Group есть крупный распредцентр «Пятерочки» в Краснокамске. До конца года должно также начаться строительство логистического центра для сетей «Пятерочка» и «Чижик» в Пермском районе. Эксперты считают, что расположение еще одного объекта холдинга выбрано не совсем удачно с точки зрения логистики. В то же время, по их мнению, даже если X5 Group откажется от площадки в Верхних Муллах, то инвестор сможет найти для нее другого арендатора среди федеральных ритейлеров.



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Пермская комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки (ПЗЗ) рассмотрела заявление ООО «Пакт» об установлении в отношении земельного участка площадью 988,9 тыс. кв. м в жилом районе Верхние Муллы (Индустриальный район Перми) территориальной зоны производственно-коммунальных объектов IV класса вредности (ПК-4). Речь идет об участке, ограниченном Западным обходом Перми, ул. Промышленной и ул. Космонавта Леонова, которым компания владеет с 2012 года. Сейчас разрешенный вид использования данной территории — «земли сельскохозяйственного использования». По словам начальника отдела градостроительного развития минимущества Пермского края Виктории Бабушкиной, участок неоднократно предлагалось задействовать для организации сельскохозяйственных производств, однако использовать его для этих целей сегодня нельзя из-за влияния на свойства участка расположенных рядом предприятий — ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», ОАО «Пермавтодор», Пермской ТЭЦ-9 и других. Кроме того, территория находится в санитарно-защитной зоне промузла «Осенцы».

Члены комиссии поинтересовались, почему ООО «Пакт» просит установить на участке именно зону ПК-4. Управляющий компании Александр Кошелев ответил, что общество планирует возвести на нем торгово-логистический комплекс. Потенциальным арендатором является компания X5 Group, управляющая продуктовыми торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток», «Чижик» и «Карусель». По словам господина Кошелева, X5 Group проявила интерес к данному участку еще в 2021 году. «Территориально место расположения участка компанию в целом устраивает, но отпугивает именно вид разрешенного использования — для сельхозпроизводства»,— пояснил управляющий «Пакт». Параметры будущего объекта и предполагаемая сумма инвестиций в его строительство пока не определены. «Участок довольно большой, чтобы рассмотреть несколько вариантов»,— отметил Александр Кошелев. Если X5 Group откажется от сотрудничества, то ООО «Пакт» готово рассмотреть других арендаторов. «Мы открыты к предложениям. Пока нет никаких четких договоренностей, которые бы нас сдерживали»,— сказал руководитель компании.

Комиссия по ПЗЗ решила направить проект смены зонирования участка на публичные слушания и после них снова вернуться к рассмотрению заявления ООО «Пакт».

ООО «Пакт» зарегистрировано в Перми в 1992 году. Основная деятельность общества — аренда и управление недвижимостью. Среди ОКВЭД компании указаны также оптовая торговля промышленными химикатами и деятельность агентов по оптовой торговле промышленными и техническими химическими веществами. Главным учредителем «Пакт» (95% в уставном капитале) выступает специализирующееся на производстве химической продукции ООО «Уралхимпром», единственным владельцем которого является Александр Кошелев. Еще 5% принадлежит ООО «Имком-инвест» пермской предпринимательницы Татьяны Шинкевич. По данным Kartoteka.ru, выручка ООО «Пакт» по итогам 2021 года составила 5,8 млн руб., чистый убыток — 10,3 млн руб. ООО «Уралхимпром» в 2021-м продемонстрировало выручку 21,6 млн руб. и чистую прибыль в размере 32,6 млн руб.

В начале марта стало известно, что логистический комплекс для X5 Group недалеко от Перми собирается построить оренбургский девелопер «ПФО Групп». Объект площадью 54,4 тыс. кв. м должен расположиться в селе Култаево (Пермский район). Комплекс будет предназначен для сетей «Пятерочка» и «Чижик». В его возведение компания инвестирует 2,89 млрд руб. По данным «Ъ-Прикамье», приступить к строительству «ПФО Групп» планирует в этом году, а завершить его в 2025-м.

Гендиректор АН «Респект» Алексей Ананьев отмечает, что у X5 Group есть также крупный распределительный центр «Пятерочки» в районе Краснокамска площадью 24 тыс. кв. м. «Конечно, объемы у компании большие, и, возможно, для нее действительно актуален проект по строительству третьего логистического комплекса здесь. Но с точки зрения логистики не очень понятно, зачем располагать его в Верхних Муллах — получается, он будет находиться на одном направлении движения с комплексом в Култаево. Можно только предположить, что в Култаево будет крупный центр, а в Муллах какой-то промежуточный пункт»,— говорит господин Ананьев. По его мнению, даже если X5 Group откажется от площадки, то сегодня можно найти арендатора среди других крупных продуктовых сетей, но компании какого-то другого профиля вряд ли заинтересуются этими площадями. «В текущих экономических условиях складские помещения под любого из федеральных продуктовых ритейлеров, на мой взгляд, наиболее перспективное направление для инвестиций в коммерческую недвижимость. Но нужно сразу строить под кого-то конкретного. Вероятно, поэтому инвестор пока и не определился с параметрами объекта. Если сначала строить, а потом уже искать арендатора, то к большим затратам на строительство добавятся еще и расходы на содержание комплекса, пока идут поиски. Так что лучше уже на этапе проектирования вести активные переговоры с потенциальным арендатором и учитывать его технические требования, чтобы потом сразу заключить длительный договор аренды. Тогда проект будет максимально прозрачным с точки зрения возврата инвестиций»,— полагает руководитель АН «Респект».

Екатерина Артемова