Нефтекомпания экс-депутата ЗСК отсудила у «дочки» американской корпорации ITT Inc. $627 тысяч

Арбитражный суд Краснодарского края обязал дочернюю компанию американской ITT Inc. «Ай-Ти-Ти Индастриз Рус» выплатить $627,6 тыс. кубанскому предприятию «Славянск Эко» в качестве неустойки за нарушение условий договора поставки оборудования. Сведения об этом опубликованы в судебной картотеке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ООО «Славянск Эко» Фото: пресс-служба ООО «Славянск Эко»

Согласно решению суда, между организациями в июле 2021 года был заключен договор поставки оборудования на сумму $3,3 млн. В соглашении было указано, что поставщик обязуется предоставить покупателю в установленные сроки рабочую конструкторскую документацию (РКД), разработанную на основе технических требований. РКД являлась дополнением к спецификации, необходимой для проведения закупки.

В суде было установлено, что поставщик нарушил срок предоставления необходимой документации, который наступил в сентябре 2021 года. Позднее компания «Ай-Ти-Ти Индастриз Рус» направила в адрес покупателя график подготовки РКД, так и не приступив к изготовлению необходимого оборудования.

В марте 2022 года поставщик отправил письмо представителям «Славянск-Эко», в котором указал, что не может выполнить условия договора в срок из-за санкций, что является форс-мажорным обстоятельством.

«В рамках заявленного требования истцом предъявлена к возмещению неустойка за просрочку передачи рабочей конструкторской документации (РКД), а не поставку оборудования», — говорится в решении инстанции.

Суд разъяснил, что сведения о форс-мажорных обстоятельствах должны были быть поданы исполнителем покупателю незамедлительно и содержать соответствующие документы, подтверждающие эту информацию.

Поскольку компания «Ай-Ти-Ти Индастриз Рус» не уведомила заказчика о невозможности исполнения заказа в установленном порядке и нарушила сроки подачи необходимой документации для исполнения договора, суд признал требования «Славянск-Эко» обоснованными и решил удовлетворить их в полном объеме.

По данным «Спарк-Интерфакс», ООО «Ай-Ти-Ти Индастриз Рус» зарегистрировано в 2013 году в Москве. Ремонт машин и оборудования является основным видом деятельности предприятия. Компанией владеют ITT Industries Luxembourg S.а.r.l. (99% в УК) и Itt Investments Luxembourg (1%), которая принадлежит американской ITT Inc. В 2021 году выручка «Ай-Ти-Ти Индастриз Рус» составила 611,4 млн руб., прибыль — 52,8 млн руб.

ITT Inc., ранее известная под названием ITT Corporation, базируется в Стэмфорде, штат Коннектикут. Организация производит насосное оборудование и компоненты для оснащения аэрокосмических, транспортных и энергетических предприятий.

Компания «Славянск-Эко» принадлежит бывшему депутату Законодательного собрания Краснодарского края Роберту Паранянцу и его брату — Валерию Паранянцу. Фирма является производителем нефтепродуктов. В 2021 году выручка завода составила 161 млрд руб.

Анастасия Донскова

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