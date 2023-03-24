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Ярославский губернатор и зампред правления Сбербанка обсудили совместные проекты

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев и заместитель председателя правления Сбербанка Ольга Голодец обсудили внедрение цифровых решений Сбера и компаний-партнеров в регионе, сообщили в областном правительстве. Речь шла о медицинских, образовательных и транспортных проектах.

Встреча Михаила Евраева и Ольги Голодец

Встреча Михаила Евраева и Ольги Голодец

Фото: Правительство Ярославской области

Встреча Михаила Евраева и Ольги Голодец

Фото: Правительство Ярославской области

«Ярославская область тесно сотрудничает со Сбербанком по целому ряду направлений: "Школа 21", проекты в области медицины, социальная карта для жителей области, транспортная карта. С 1 апреля у нас стартует масштабный проект — мы полностью заменим автобусы в Ярославле и Ярославском районе на современные. В рамках программы модернизации транспорта будем расширять возможности безналичной оплаты, создаем новые мобильные сервисы. Рад, что сегодня есть возможность сверить часы по реализации различных программ в сфере искусственного интеллекта в медицине. Мы хотели бы, чтобы к 1 января 2024 года сфера здравоохранения в регионе полностью перешла на электронную форму работы. С вашей поддержкой мы надеемся по этому направлению выйти на совсем другое качество оказания услуг жителям Ярославской области,— отметил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Ряд проектов уже реализуется в Ярославской области, по мнению госпожи Голодец, они «полезны жителям». В частности, в ходе совместной работы со структурами областного правительства в трех больницах внедрен сервис дистанционного мониторинга пациентов. Используются в медицине и разработки в сфере искусственного интеллекта.

Правительство области сотрудничает со Сбером в работе по модернизации общественного транспорта в части оплаты проезда. Сейчас обсуждается возможность реализации комплексного проекта «Карта жителя Ярославской области», которая позволит пользоваться широким спектром мер соцподдержки.

Участники совещания у губернатора области рассмотрели ход работ по открытию в Ярославле «Школы 21» — бесплатной школы программирования от Сбера, новый кампус которой откроется осенью 2023 года.

«При поддержке правительства Ярославской области мы активно внедряем цифровые сервисы, которые позволяют реализовать потребности региона в здравоохранении, образовании, социальной сфере и тем самым повысить уровень и качество жизни населения»,— заявил на совещании вице-президент Сбербанка, председатель Среднерусского банка Евгений Титов.

Антон Голицын

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