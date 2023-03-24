В Сочи музыкант осужден за разбойное нападение на владельца звукового оборудования

Лазаревский районный суд Сочи признал 28-летнего музыканта из Оренбурга виновным в разбойном нападении на местного жителя, целью преступника было похищение музыкального оборудования, сообщает прокуратура Краснодарского края.

Злоумышленник дважды выстрелил из травматического пистолета в голову хозяина звуковой техники, мужчина получил травмы. На сайте Лазаревского суда указано, что подсудимым по делу о разбое является Илья Калинин.

По данным прокуратуры, житель Оренбурга приехал в Сочи на отдых, в кафе «Мадагаскар» он увидел дорогостоящую музыкальную технику, в том числе микшер и микрофоны, а также ноутбук. Ночью 9 сентября 2022 года мужчина проник в кафе, чтобы похитить оборудование, и там столкнулся с владельцем техники. Используя травматический пистолет, злоумышленник произвел два выстрела в голову потерпевшему, после чего скрылся, взяв с собой звуковое оборудование. Хозяину техники был причинен вред здоровью средней степени тяжести.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Анна Перова, Краснодар