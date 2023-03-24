Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Сочи музыкант осужден за разбойное нападение на владельца звукового оборудования

Лазаревский районный суд Сочи признал 28-летнего музыканта из Оренбурга виновным в разбойном нападении на местного жителя, целью преступника было похищение музыкального оборудования, сообщает прокуратура Краснодарского края.

Злоумышленник дважды выстрелил из травматического пистолета в голову хозяина звуковой техники, мужчина получил травмы. На сайте Лазаревского суда указано, что подсудимым по делу о разбое является Илья Калинин.

По данным прокуратуры, житель Оренбурга приехал в Сочи на отдых, в кафе «Мадагаскар» он увидел дорогостоящую музыкальную технику, в том числе микшер и микрофоны, а также ноутбук. Ночью 9 сентября 2022 года мужчина проник в кафе, чтобы похитить оборудование, и там столкнулся с владельцем техники. Используя травматический пистолет, злоумышленник произвел два выстрела в голову потерпевшему, после чего скрылся, взяв с собой звуковое оборудование. Хозяину техники был причинен вред здоровью средней степени тяжести.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Анна Перова, Краснодар

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...