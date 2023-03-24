Краснодарского бизнесмена заподозрили в преднамеренном банкротстве трубопроводной компании

Полиция Адыгеи возбудила уголовное дело в отношении 44-летнего предпринимателя из Краснодара, подозреваемого в преднамеренном банкротстве своего предприятия, занимавшегося прокладкой магистральных труб, линий электропередач и линий связи. Об этом сообщает «МВД Медиа».

По данным следствия, обвиняемый, будучи генеральным директором фирмы, с весны 2018 по осень 2019 года вывел 21 млн руб. путем безналичного займа на счет аффилированной с ним фирмы. Эти действия повлекли неспособность компании удовлетворить требования кредиторов.

Уголовное дело возбуждено по ст.196 УК РФ (преднамеренное банкротство). Расследование продолжается.

Олег Исаев

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