В Петербурге откроют экспериментальную школьную столовую

Экспериментальный объект школьного питания появится в Санкт-Петербурге на базе школы № 372 Московского района, сообщил вице-губернатор города Валерий Москаленко журналистам. Будущая столовая будет работать по концепции зоны отдыха и общественного пространства для учащихся.

«Главный вопрос в том, чтобы сменить концепцию. Ключевое понятие здесь — концепция гостеприимства, это соответствующая атмосфера. И это вопрос диалога с Роспотребнадзором»,— рассказал господин Москаленко на пресс-конференции (цитата по ТАСС).

Как утверждают авторы проекта, в столовой можно будет не только принимать пищу, но «слушать музыку, отвлекаться от заданий и мобильных гаджетов». В новой столовой также будет внедрено экспериментальное меню. Обновленный пищеблок планируется открыть к предстоящему новому учебному году. Проект будет реализовываться правительством Петербурга в партнерстве с сетью ресторанов быстрого питания «Теремок».

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