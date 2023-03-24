Ярославец объяснил избиение знакомого негативными словами об участниках СВО

Ярославский гарнизонный военный суд вынес приговор Владиславу Дорогову по статье «Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести» (ч. 1 ст. 112 УК РФ) за избиение своего знакомого, который якобы негативно высказался о военных, участвующих в СВО. Приговор опубликован на сайте суда.

Инцидент произошел 24 июня 2022 года в селе Нагорье городского округа Переславль-Залесский. Около 23:00 Дорогов на улице Октябрьской встретил своего знакомого и нанес ему один удар, после которого потерпевший попал в больницу, где ему была сделана операция. Подсудимый не отрицал факт удара, но объяснил его вызывающим поведением потерпевшего.

«Зная, что он (Владислав Дорогов – прим. "Ъ-Ярославль") является военнослужащим, последний стал негативно высказываться о российских военных, которые принимают участие в специальной военной операции. Будучи возмущенным таким поведением ФИО1., подошел к нему и нанес один удар ладонью правой руки по <данные изъяты>, из-за чего последний согнулся в поясе, а он продолжил следовать дальше. С потерпевшим он не примирялся, и делать этого не желает»,— приводит приговор позицию подсудимого.

Свою вину в преступлении подсудимый не признал. Сторона потерпевшего и свидетели не упоминали о негативных высказываниях в адрес военных, они сообщили, что оскорбления высказывал сам подсудимый, который вел себя агрессивно. По их словам, потерпевший протянул руку для приветствия, а в ответ получил удар, который привел к длительному расстройству здоровья.

Суд признал мужчину виновным, но учел смягчающие обстоятельства. Дорогов частично возместил вред потерпевшему, «ранее ни в чем предосудительном замечен не был», «по месту прохождения военной службы характеризуется положительно». В связи с этим ему назначено наказание более мягкое, чем предусмотрено статьей 112 УК РФ — штраф в размере 150 тыс. руб.

Антон Голицын