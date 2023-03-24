Строительство двух проблемных краснодарских ЖК завершат до конца 2023 года

ЖК «На Магистральной» и ЖК «Центральный парк» в Краснодаре достроят в конце этого года. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев после объезда проблемных объектов вместе с прокурором Кубани Сергеем Табельским.

Работы возобновили новые застройщики. Как заверили главу региона строители, никаких рисков на данный момент нет.

«Вопрос обеспечения людей жильем остается на моем личном контроле до тех пор, пока каждый обманутый дольщик не получит ключи от своей долгожданной квартиры»,— подчеркивает господин Кондратьев.

Олег Исаев

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