Визит на веточке

Структура краевых властей «Дирекция особо охраняемых природных территорий» представила комиссии по землепользованию и застройке проект визит-центра особо охраняемых территорий Прикамья. Центр разместится в Черняевском лесу, со стороны ул. Подлесной. Учреждение будет знакомить жителей с природными достопримечательностями региона, организовывать экскурсии. Члены комиссии одобрили проект, но предложили его авторам подумать над парковками у центра, а само здание «вписать» в окружающую среду Черняевского леса.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: материалы комиссии ПЗЗ Фото: материалы комиссии ПЗЗ

Члены комиссии по землепользованию и застройке обсудили проект по строительству визит-центра особо охраняемых природных территорий Пермского края. Объект планируется возвести на территории Черняевского леса со стороны ул. Подлесной. С предложением разрешить использовать участок под визит-центр для развлекательных мероприятий обратилась Дирекция особо охраняемых природных территорий. Эта краевая структура управляет особо охраняемыми природными территориями (ООПТ) регионального значения.

Впервые о планах построить визит-центр в Черняевском лесу (находится в зоне ООПТ), на территории парка «Балатово», стало известно минувшей осенью. Тогда краевые власти выбрали подрядчика — ООО «Прайд», компания занялась проектно-изыскательскими работами. Отмечалось, что к строительству объекта должны приступить в апреле 2023 года, а завершить его — к январю 2024-го. Стоимость контракта составила 61,7 млн руб.

На заседании комиссии 24 марта представитель краевого минимущества отметила, что визит-центр займется организацией турпоездок по Пермскому краю. На первом этаже здания оборудуют выставочные залы, а второй этаж станут использовать для проведения мастер-классов и в качестве конференц-залов. Здание будет рассчитано на 960 кв. м. Члены комиссии стали интересоваться, где конкретно расположится визит-центр, не придется ли из-за него сносить деревья и кустарники, не займет ли он место скамеек. Представитель дирекции особо охраняемых природных территорий Пермского края отвечала, что центр разместится вплотную к танцевальной площадке. «Это место никоим образом не облагорожено, там просто размешанная машинами земля»,— пояснила представитель дирекции. По словам докладчицы, в визит-центре для больших и малых групп туристов можно будет заказать экскурсии с выездом в ООПТ Перми и Пермского края. Во время обсуждения объекта было отмечено, что центр станет «некоммерческим» учреждением.

Директор по развитию АН «Территория» Екатерина Пахомова обратила внимание на нехватку парковочных мест возле Черняевского леса и спросила, где будут оставлять свои авто посетители учреждения. Представитель дирекции сообщила, что возле визит-центра оборудуют парковку на 10 машино-мест. Начальник департамента градостроительства и архитектуры Мария Норова заявила, что на ул. Подлесной, недалеко от места под туристический центр, есть парковочные места, где можно оставить машину. Глава краевого минимущества Лариса Ведерникова поддержала начальника департамента и заметила, что лично она против того, чтобы устраивать парковки в зеленой зоне, и что если оставить машину чуть дальше, то до нужного места «можно и пройтись».

Гендиректор архитектурного бюро «ЛАД» Максим Моховиков назвал «классной идеей» намерения разместить визит-центр в ООПТ «Черняевский лес». Визит-центр может стать арт-объектом, символом всех региональных ООПТ.

Депутат краевого заксобрания, советник губернатора по строительству Павел Черепанов выразил мнение, что фасад визит-центра должен вписываться в окружающую среду Черняевского леса. «Вид у него должен быть не белого покрашенного здания, а в стиле природного ландшафта с элементами дерева»,— заявил господин Черепанов. Замначальника управления, начальник отдела региональной экологической политики краевого минприроды Ольга Дворянских сообщила, что сейчас проект визит-центра — на уровне «эскизника» (эскизного проекта). Ведомство готово рассмотреть предложения о внешнем облике центра.

Проект туристического центра вызвал живой интерес у членов комиссии и докладчиков. После продолжительной дискуссии члены комиссии одобрили предложение установить условно разрешенный вид использования участка на ул. Подлесной под развлекательные мероприятия.

Евгения Ахмедова