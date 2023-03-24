В ярославские школы закупили металлодетекторы по завышенной стоимости

Контрольно-счетная палата (КСП) Ярославской области выявила нарушения при проверке антитеррористической защищенности школ региона. Об этом говорится в отчете КСП, представленном на рассмотрение в областную думу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Класс в ярославской школе

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Класс в ярославской школе

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Проверка касалась всех муниципальных образований региона: в Ярославле и еще шести районах проверяли аудиторы КСП, в других муниципальных образованиях — местные Счетные палаты. В трех муниципальных образованиях выявлены неэффективные траты денежных средств на сумму в 1,53 млн руб., в частности закупка металлодетекторов по завышенным ценам. Да и так называемые «тревожные кнопки» размещались не там, где они нужны больше всего.

«Установка охранной сигнализации в кабинетах директора, приемных, бухгалтерии образовательных учреждений при невыполнении иных мер, предусмотренных паспортами безопасности объектов, в рамках мероприятий, направленных на повышение антитеррористической защищенности»,— отметили в КСП Ярославской области.

Нарушения выявлены при подготовке документов, отсутствии заявок по антитеррористической защищенности в местные органы власти, несвоевременное обращение за субсидией. Отчет аудиторов отправлен в прокуратуру и в региональное правительство, в областном департаменте образования уже отчитались, что предложения КСП «учтены и выполнены в полном объеме».

Андрей Иванов