В Ярославле перевозчика оштрафовали за нарушение режима труда и отдыха водителей

Прокуратура Фрунзенского района Ярославля привлекла директора ООО «Автомиг» к административной ответственности за нарушения законодательства о безопасности дорожного движения. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Прокуратура Ярославской области

Фото: Алла Чижова / Коммерсантъ Прокуратура Ярославской области

Фото: Алла Чижова / Коммерсантъ

В пресс-службе сообщили, что организация занимается перевозкой пассажиров по маршрутам в Ярославле. Прокуратура установила, что в «Автомиге» нарушались режим рабочего времени, времени отдыха и условия труда водителей автобусов, отсутствовала глобальная навигационная спутниковая система и журнал учета ДТП.

«По результатам проверки прокуратура района внесла в адрес руководителя ООО «Автомиг» представление об устранении нарушений, а также возбудила в отношении должностного и юридического лица дела об административных правонарушениях по ч. 3 ст. 11.23 КоАП РФ (несоблюдение норм времени управления транспортным средством и отдыха либо нарушение режима труда и отдыха водителей), чч. 3, 6 ст. 12.31.1 КоАП РФ (нарушение требований обеспечения безопасности перевозок пассажиров)»,— говорится в сообщении прокуратуры. По итогам рассмотрения дела директор за нарушения оштрафован на 22 тыс. руб.

Алла Чижова