За год 148 нижегородцев привлечены к ответственности за участие в несогласованных акциях

Девять несогласованных акций протеста прошли в Нижегородской области в 2022 году, следует из отчета регионального ГУ МВД. К ответственности были привлечены 148 граждан, включая двоих несовершеннолетних.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Еще 100 акций были согласованными. Их провели «на фоне обострения международных отношений и проведения специальной военной операции», говорится в отчете ведомства. Вероятно, речь идет в том числе о мероприятиях «Волонтерской роты». Организация неоднократно в 2022 году проводила митинги в Парке Победы на Гребном канале.

После объявления частичной мобилизации участились случи поджогов зданий органов власти и военкоматов. Такие действия в МВД расценивали как теракт (ст. 205 УК РФ). Сколько таких случаев произошло, в отчете не уточняется – «Ъ-Приволжье» ранее писал о двух происшествиях.

Анастасия Еремина