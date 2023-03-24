Сессия «Ъ-Юг» «Региональный рынок труда-2023» пройдет в Ростове 30 марта

«Ъ-Юг» проведет в Ростове-на-Дону сессию в рамках онлайн-марафона «Региональный рынок труда-2023: стратегии в контексте современных вызовов» 30 марта в 11:00.

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Онлайн-марафоны ИД «Коммерсантъ» — это серия конференций, объединенных единой тематикой, проходящих на протяжении 1-2 дней в различных городах нашего присутствия.

В сессии примут участие представители Управления занятости Ростовской области, топ-менеджеры ГК «Глория Джинс», «Сбер», «Атоммаш», ГК «Дамате», а также руководители подразделений ДГТУ и НИИ «Спецвузавтоматика». Участники поделятся трендами и кейсами по обучению, переподготовке «синих воротничков» и среднего управленческого звена в легкой, пищевой промышленности, машиностроении и ИТ.

Программа сессии и регистрация доступны по ссылке.