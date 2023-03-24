Судьба Есенина, японские гравюры и воспоминания о Сталине

На площадках Нижнего Новгорода на следующей неделе пройдут лекции, посвященные японскому искусству и эпохе модерна, и другие мероприятия. Подробнее о ближайших культурных событиях города — в обзоре «Ъ-Приволжье».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

25 марта в выставочном комплексе художественного музея «Русское искусство» пройдет лекция «Японская гравюра в художественной культуре XIX – начала XX века». Посетителям расскажут об искусстве страны, его влиянии на творчество русских и европейских художников и о жанре укиё-э (дословно переводится как «плывущий мир»). Стоимость посещения 200 руб.

25 и 26 марта в арт-пространстве «Цех» состоится театральная постановка «Кокон». Спектакль-инсталляция расскажет о раковой клетке и ее мутациях. В основу постановки легли реальные истории пациентов, находящихся на этапе ремиссии болезни. Билеты от 600 руб.

В главном доме усадьбы Гусевых в «Заповедных кварталах» 26 марта пройдет лекция о модерне «Прекрасная эпоха в деталях». Познавательная история быта рубежа XIX-XX веков: что мог рассказать о владельце веер, носовой платок и другие предметы. Цена билета – 1 тыс. руб., в стоимость входят угощения и напитки.

26 марта в Художественном музее запланирована лекция «Символика образов животных в христианской культуре». В выставочном комплексе «Зарубежное искусство» в Доме Сироткина слушателям расскажут, как менялись христианские символы от античности до XVII века, какой смысл придавался изображениям различных зверей. Стоимость посещения 200 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спектакль «Говорит Москва»

Фото: предоставлено Центром театрального мастерства Спектакль «Говорит Москва»

Фото: предоставлено Центром театрального мастерства

В Центре театрального мастерства 27 марта пройдет моноспектакль «Говорит Москва» творческой мастерской Granart. В основу легла книга Светланы Алиллуевой «Двадцать писем к другу» – детские и юношеские воспоминания дочери Иосифа Сталина о своем отце и его окружении. В главной и единственной роли актриса Наталья Кузнецова. Стоимость билета 700 руб.

С 27 марта в кинотеатре «Орленок» начнется показ криминальной драмы 1959 года «Четыреста ударов» французского режиссера Франсуа Трюффо. Во многом автобиографический фильм рассказывает историю Антуана Дуанеля – трудного подростка, которого окружающие считают источником проблем. Киноленту покажут в оригинальной озвучке с русскими субтитрами. Билеты стоят 190 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спектакль «Знакомый ваш Сергей Есенин»

Фото: предоставлено театром Next Спектакль «Знакомый ваш Сергей Есенин»

Фото: предоставлено театром Next

29 марта в Театре юного зрителя состоится спектакль «Знакомый ваш Сергей Есенин». Стихи поэта читают актеры театра Next с музыкальной аранжировкой. Билеты от 270 руб.

Дом актера имени Вихрова 31 марта покажет моноспектакль «А рыбы спят?» по пьесе современного немецкого драматурга Йенса Рашке: рассказ десятилетней девочки Джетты о младшем брате, умершем от рака. История о том, как пережить потерю родного человека. Стоимость билета 600 руб.

31 марта в Пакгаузах состоится концерт «Рахманинов-Гала», участвуют артисты Театра оперы и балета. В программе – камерные вокальные произведения композитора Сергея Рахманинова. Стоимость билетов от 500 руб.

На сцене Milo Concert Hall 31 марта выступит рок-группа Animal ДжаZ. В программе – песни из нового альбома «Инь» и главные хиты. Билеты на танцпол стоят 1,8 тыс. руб.

Подготовила Елена Ковалева