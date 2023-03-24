Судьба Есенина, японские гравюры и воспоминания о Сталине

На площадках Нижнего Новгорода на следующей неделе пройдут лекции, посвященные японскому искусству и эпохе модерна, и другие мероприятия. Подробнее о ближайших культурных событиях города — в обзоре «Ъ-Приволжье».
Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ
25 марта в выставочном комплексе художественного музея «Русское искусство» пройдет лекция «Японская гравюра в художественной культуре XIX – начала XX века». Посетителям расскажут об искусстве страны, его влиянии на творчество русских и европейских художников и о жанре укиё-э (дословно переводится как «плывущий мир»). Стоимость посещения 200 руб.
25 и 26 марта в арт-пространстве «Цех» состоится театральная постановка «Кокон». Спектакль-инсталляция расскажет о раковой клетке и ее мутациях. В основу постановки легли реальные истории пациентов, находящихся на этапе ремиссии болезни. Билеты от 600 руб.
В главном доме усадьбы Гусевых в «Заповедных кварталах» 26 марта пройдет лекция о модерне «Прекрасная эпоха в деталях». Познавательная история быта рубежа XIX-XX веков: что мог рассказать о владельце веер, носовой платок и другие предметы. Цена билета – 1 тыс. руб., в стоимость входят угощения и напитки.
26 марта в Художественном музее запланирована лекция «Символика образов животных в христианской культуре». В выставочном комплексе «Зарубежное искусство» в Доме Сироткина слушателям расскажут, как менялись христианские символы от античности до XVII века, какой смысл придавался изображениям различных зверей. Стоимость посещения 200 руб.
Спектакль «Говорит Москва»
Фото: предоставлено Центром театрального мастерства
В Центре театрального мастерства 27 марта пройдет моноспектакль «Говорит Москва» творческой мастерской Granart. В основу легла книга Светланы Алиллуевой «Двадцать писем к другу» – детские и юношеские воспоминания дочери Иосифа Сталина о своем отце и его окружении. В главной и единственной роли актриса Наталья Кузнецова. Стоимость билета 700 руб.
С 27 марта в кинотеатре «Орленок» начнется показ криминальной драмы 1959 года «Четыреста ударов» французского режиссера Франсуа Трюффо. Во многом автобиографический фильм рассказывает историю Антуана Дуанеля – трудного подростка, которого окружающие считают источником проблем. Киноленту покажут в оригинальной озвучке с русскими субтитрами. Билеты стоят 190 руб.
Спектакль «Знакомый ваш Сергей Есенин»
Фото: предоставлено театром Next
29 марта в Театре юного зрителя состоится спектакль «Знакомый ваш Сергей Есенин». Стихи поэта читают актеры театра Next с музыкальной аранжировкой. Билеты от 270 руб.
Дом актера имени Вихрова 31 марта покажет моноспектакль «А рыбы спят?» по пьесе современного немецкого драматурга Йенса Рашке: рассказ десятилетней девочки Джетты о младшем брате, умершем от рака. История о том, как пережить потерю родного человека. Стоимость билета 600 руб.
31 марта в Пакгаузах состоится концерт «Рахманинов-Гала», участвуют артисты Театра оперы и балета. В программе – камерные вокальные произведения композитора Сергея Рахманинова. Стоимость билетов от 500 руб.
На сцене Milo Concert Hall 31 марта выступит рок-группа Animal ДжаZ. В программе – песни из нового альбома «Инь» и главные хиты. Билеты на танцпол стоят 1,8 тыс. руб.