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ПСБ поддержит жилищное строительство и другие сферы экономики Тамбовской области через льготные программы

Председатель ПСБ Петр Фрадков и глава Тамбовской области Максим Егоров в рамках рабочей встречи в Москве подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве и поддержке приоритетных проектов в целях социально-экономического развития региона.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как предусмотрено соглашением, ПСБ будет активно участвовать в развитии технологичной финансовой инфраструктуры на территории Тамбовской области, реализации социально-значимых инфраструктурных проектов – в том числе, финансировании жилищного строительства и ипотечном кредитовании.

Банк намерен продолжать развивать работу с застройщиками в регионе и масштабировать программы льготной ипотеки, в том числе для сотрудников бюджетной сферы: врачей, учителей, воспитателей детских садов, военных.

Отдельным направлением сотрудничества ПСБ и региональных властей станут программы, направленные на развитие и поддержку предпринимательства и реализацию инвестиционных проектов Тамбовской области, в том числе на основе государственно-частного партнерства.

В ПСБ действуют программы финансирования предприятий, занятых в ведущих секторах экономики Тамбовской области: это сельское хозяйство, добывающие и обрабатывающие отрасли, производство пищевых продуктов, электронного, электрооборудования и химпроизводство.

«Основная потребность компаний на сегодняшний день – это привлечение финансирования на приемлемых условиях для выполнения своих инвестиционных программ, госконтрактов, бизнес-планов. И мы готовы оказывать финансовую поддержку представителям бизнеса, промышленным предприятиям, которые сейчас активно внедряют технологии импортозамещения, продолжают модернизацию производства, осваивают новый ассортимент и выходят на новые рынки, выстраивая эффективные производственные и логистические цепочки. На территории Тамбовской области также работают предприятия-участники государственного оборонного заказа. Подписанное сегодня соглашение расширяет наше сотрудничество с правительством Тамбовской области по целому ряду ключевых направлений и поспособствует росту инвестиционной привлекательности региона и укреплению его экономического потенциала», - отметил председатель ПАО ПСБ Петр Фрадков.

«Доступность финансовых ресурсов — это половина успеха в реализации производственных планов и социальных программ. Соглашение с Промсвязьбанком открывает новые возможности для нашего бизнеса в разных отраслях, прежде всего, в агропромышленном комплексе и ОПК, которые являются основой региональной экономики. Банк зарекомендовал себя как надёжный участник в проектах государственно-частного партнерства. И мы уверены в серьезной поддержке через льготные программы кредитования для выполнения наших амбициозных планов по обновлению инфраструктуры, производству инновационной продукции, решению жилищных вопросов для молодых специалистов. Во взаимодействии мы найдём новые точки роста в экономике региона», - подчеркнул глава Тамбовской области Максим Егоров.

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