«Кухня Алексея Костыгова вполне заслуживает внимания»

Обозреватель “Ъ FM” Дарья Цивина рассказывает о меню и интерьере нового заведения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Mastersuit Cafe Фото: Mastersuit Cafe

Mastersuit Cafe на Пречистенке работает в одноименном бутик-ателье, где занимаются индивидуальным пошивом одежды и обуви. Подобный формат не нов для Москвы. В свое время заведения под своим брендом открывали Игорь Зайцев и Игорь Чапурин, потом появилась Sartoria Lamberti c элементами ателье в интерьере и сервировке. А уж за границей едва ли не каждый уважающий себя модный дом обязательно имеет свой гастрономический проект, причем часто весьма успешный.

Вот и владельцы ателье Mastersuit решили не отставать. Новый ресторан планирует работать не только для клиентов ателье, но и для сторонних посетителей, но заполучить их будет точно непросто. Во-первых, холодный зеркальный интерьер ресторана никак не располагает к спонтанным обедам и ужинам, во-вторых, со стороны улицы парадный вход в величественное здание в стиле модерн заведомо отпугивает случайных гостей. А жаль, ведь кухня бренд-шефа Алексея Костыгова вполне заслуживает внимания, особенно в районе «золотой мили», где достойных мест раз-два и обчелся.

Но если обладать заветной целью, то точно имеет смысл приотворить тяжеленные дубовые двери ателье, подняться по мраморной лестнице и оказаться в чопорном серо-белом ресторане, похожем на чертоги Снежной Королевы, чтобы съесть отличный авторский «Нисуаз» с соусом тонато, нежнейшую вырезку ягненка с карамелизированной морковью и пюре из нута и на десерт — суфле из черной смородины с заварным кремом.