Leroy Merlin продаст все свои магазины в Казани

Французская компания Leroy Merlin намерена продать все свои магазины в РФ, включая торговые точки в Казани. Об этом говорится в сообщении группы ADEO, которая владеет компанией.

Компания будет передана локальному менеджменту. Это будет сделано для того, чтобы рабочие места 45 тыс. сотрудников были сохранены.

Отмечается, что процесс ухода начали еще несколько месяцев назад. При этом ее пока не одобрили российские соответствующие органы.

Сеть Leroy Merlin начала работу в России в 2004 году. В настоящее время компания открыла свыше 100 гипермаркетов в 62 городах страны. В Казани работают три торговые точки под таким названием (на Оренбургском тракте, на проспекте Амирхана и на улице Залесная). После начала спецоперации на Украине компания объявила о желании продолжить здесь работу.

"Ъ-Казань"