Вылет самолета из Сочи в Москву задержится на 14 часов из-за позднего прибытия

Рейс Y71034 авиакомпании NordStar, следующий по маршруту из Сочи в Москву, задержится на 14 часов из-за позднего прибытия самолета из Норильска. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба авиакомпании NordStar Фото: пресс-служба авиакомпании NordStar

Вылет был запланирован на 11:30 24 марта. Его перенесли на 01:50 завтрашнего дня. Сообщается, что задержка прибытия связана с непогодой в аэропорту Норильска, сохраняющейся на протяжении нескольких дней.

«В городе — ураганный ветер, порывы достигают 30 метров в секунду»,— говорится в сообщении.

В настоящее время аэропорт Сочи работает по расписанию.

Анастасия Донскова

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