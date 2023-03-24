«Паники нет – предприниматели понимают, что надо делать»

— В нынешних условиях мы, конечно, направили силы на дружественные страны – страны СНГ, Африки, Азии, Арабские страны. Это те, с кем мы можем сотрудничать, где можем выстроить новые логистические цепочки и найти рынки сбыта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Сейчас паники нет. Предприниматели стали спокойнее, примерно понимают, как и что делать. Кто-то самостоятельно находит деловых партнеров за рубежом, обращаясь к нам только с небольшими просьбами – проверить загрузку товара, например.

А весной 2022 года мы получили вал обращений от предпринимателей. Все искали, где купить конкретные модели, где взять аналоги, как привезти их в Россию.

Мы отработали около 90 таких запросов через представителей нижегородской Торгово-промышленной палаты за рубежом (их пять: в Китае, Армении, Азербайджане, Казахстане и Сербии). Представители по запросу искали зарубежные аналоги для наших предприятий, думали, как их доставить.

В этом году мы сосредоточимся на выездных бизнес-миссиях. В марте вернулись из Белоруссии. Это был полноценный день поставщика. Участвовали 29 нижегородских компаний и около 140 белорусских. Были сделки, контракты.

Планируем визиты в Таджикистан, Казахстан, Африку. Думаем, куда можно вывезти наши предприятия. Основная цель таких мероприятий – организовать переговоры. Мы заранее готовим списки участников. Стараемся не брать много отраслей, а только две-три на поездку, чтобы было проще подобрать заинтересованных предпринимателей. Компании общаются, обмениваются образцами, договариваются о поставках. Встречи проходят продуктивно – предприниматели уже знают, зачем едут, у многих были заочные контакты и до поездки.

Это что касается тех, кто на рынке давно. Но есть и молодые компании. В нынешних условиях бизнес начинать можно и нужно. Есть ниши, которые освободились с уходом импортных товаров.

Раньше мы что-то не производили не потому, что это сложно, а потому, что рынок был переполнен. Импортные товары были доступными, их было много, и смысла открывать свое производство не было.

Сейчас таких ограничений нет. Двери все открыты, надо только определиться, чем заниматься.