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Коммерсантъ FM
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Лучшие фото недели

Запоминающиеся кадры 20–24 марта

Российско-китайские переговоры, заседание Госдумы и другие снимки — в фотогалерее «Ъ».

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Москва. Председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин перед началом переговоров

Москва. Председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин перед началом переговоров

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Москва. Депутаты Госдумы слушают отчет премьер-министра Михаила Мишустина о работе правительства РФ в 2022 году

Москва. Депутаты Госдумы слушают отчет премьер-министра Михаила Мишустина о работе правительства РФ в 2022 году

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Омск. Сотрудники ДПС толкают автомобиль при выезде из двора

Омск. Сотрудники ДПС толкают автомобиль при выезде из двора

Фото: Коммерсантъ / Алексей Мальгавко  /  купить фото

Москва. Первый зампредседателя комитета Госдумы по просвещению Алена Аршинова на пленарном заседании нижней палаты парламента

Москва. Первый зампредседателя комитета Госдумы по просвещению Алена Аршинова на пленарном заседании нижней палаты парламента

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Москва. Марина Лошак на пресс-конференции, посвященной ее уходу с поста директора ГМИИ имени Пушкина

Москва. Марина Лошак на пресс-конференции, посвященной ее уходу с поста директора ГМИИ имени Пушкина

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Москва. Девушка готовится к купанию в проруби Большого Строгинского затона

Москва. Девушка готовится к купанию в проруби Большого Строгинского затона

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Москва. Встреча китайского лидера Си Цзиньпина в аэропорту Внуково

Москва. Встреча китайского лидера Си Цзиньпина в аэропорту Внуково

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

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Москва. Председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин перед началом переговоров

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Москва. Депутаты Госдумы слушают отчет премьер-министра Михаила Мишустина о работе правительства РФ в 2022 году

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Омск. Сотрудники ДПС толкают автомобиль при выезде из двора

Фото: Коммерсантъ / Алексей Мальгавко  /  купить фото

Москва. Первый зампредседателя комитета Госдумы по просвещению Алена Аршинова на пленарном заседании нижней палаты парламента

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Москва. Марина Лошак на пресс-конференции, посвященной ее уходу с поста директора ГМИИ имени Пушкина

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Москва. Девушка готовится к купанию в проруби Большого Строгинского затона

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Москва. Встреча китайского лидера Си Цзиньпина в аэропорту Внуково

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

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