Фото 24.03.2023, 19:09 Лучшие фото недели Запоминающиеся кадры 20–24 марта Российско-китайские переговоры, заседание Госдумы и другие снимки — в фотогалерее «Ъ». Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Москва. Председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин перед началом переговоров Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото Москва. Депутаты Госдумы слушают отчет премьер-министра Михаила Мишустина о работе правительства РФ в 2022 году Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин / купить фото Омск. Сотрудники ДПС толкают автомобиль при выезде из двора Фото: Коммерсантъ / Алексей Мальгавко / купить фото Москва. Первый зампредседателя комитета Госдумы по просвещению Алена Аршинова на пленарном заседании нижней палаты парламента Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин / купить фото Москва. Марина Лошак на пресс-конференции, посвященной ее уходу с поста директора ГМИИ имени Пушкина Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Москва. Девушка готовится к купанию в проруби Большого Строгинского затона Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Москва. Встреча китайского лидера Си Цзиньпина в аэропорту Внуково Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Следующая фотография 1 / 7 Москва. Председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин перед началом переговоров Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото Москва. Депутаты Госдумы слушают отчет премьер-министра Михаила Мишустина о работе правительства РФ в 2022 году Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин / купить фото Омск. Сотрудники ДПС толкают автомобиль при выезде из двора Фото: Коммерсантъ / Алексей Мальгавко / купить фото Москва. Первый зампредседателя комитета Госдумы по просвещению Алена Аршинова на пленарном заседании нижней палаты парламента Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин / купить фото Москва. Марина Лошак на пресс-конференции, посвященной ее уходу с поста директора ГМИИ имени Пушкина Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Москва. Девушка готовится к купанию в проруби Большого Строгинского затона Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Москва. Встреча китайского лидера Си Цзиньпина в аэропорту Внуково Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото