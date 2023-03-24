И. о. министра заплатит штраф за невыполнение требований прокуратуры

Свердловский суд Перми признал министра по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края виновным в невыполнении законных требований прокурора и оштрафовал ее на 2 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры. Имя чиновника в сообщении не раскрыто. По данным «Ъ-Прикамье», речь идет не о министре Ларисе Ведерниковой, а об одном из ее заместителей, который на тот момент исполнял обязанности главы ведомства.

Ранее надзорный орган установил, что должностными лицами министерства не внесены изменения в генеральный план и правила землепользования и застройки Перми, установленные территориальные и функциональные зоны земельных участков противоречат требованиям законодательства и имеющимся судебным решениям.

По результатам проверки прокурором руководителю ведомства внесено представление, требования которого в установленные сроки не исполнены. Это послужило основанием для возбуждения прокурором в отношении должностного лица дела об административном правонарушении по ст. 17.7 КоАП РФ (невыполнение законных требований прокурора).