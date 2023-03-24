В Крыму начнут выращивать собственные саженцы для молодых виноградников

На базе Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского в рамках федеральной программы «Приоритет 2030» создан Инновационный центр виноградарства. Об этом «Ъ-Кубань» рассказал руководитель проекта, директор Ассоциации виноградарей и виноделов «Крымское бюро винограда и вина» Тимофей Месеняшин.

«Создание центра имеет несколько целей. Во-первых, это обеспечение виноградарей республики Крым посадочным материалом необходимого качества. Во-вторых, привлечение студентов, чтобы через работу в центре они получали практические навыки и дополнительные компетенции. В-третьих, это объединение всех компетенций университета, чтобы дать возможность предприятиям республики получать качественный продукт»,— рассказал господин Месеняшин.

На базе университета был реконструирован прививочный комплекс посадочного материала винограда площадью 800 кв. м. Его мощность до реконструкции была 250 тыс. прививок в год, сейчас увеличилась до 1 млн прививок в год. При этом все необходимое оборудование, включая автоматику,— отечественного производства, подчеркнул господин Месеняшин.

По словам Тимофея Месеняшина, одна из задач, которая изначально ставилась перед центром,— использование исключительно российских технологий и разработок.

«Ежегодная потребность Крыма в посадочном материале — около 5 млн штук саженцев. И потребности эти все время растут. Отрасль виноградарства в республике динамично развивается, темпы закладок саженцев увеличиваются. В прошлом году в Крыму были заложены рекордные 1200 га молодых виноградников. Участниками программ по закладке виноградников стали 65 предприятий и фермерских хозяйств, которые закладывают небольшие площади по 10–20 гектаров. Университет выбрал для себя работу с небольшими хозяйствами и сосредоточился на индивидуальных и сложных заказах»,— отметил господин Месеняшин.

Как ранее рассказывал «Российской газете» ректор КФУ Андрей Фалалеев, в дальнейшем рядом с прививочным комплексом будут построены учебные и презентационные аудитории. В Инновационном центре виноградарства будут заниматься производством безвирусного посадочного материала, а также автоматизацией отрасли.

Университет уже получил первый заказ на 250 тыс. привитых стратифицированных черенков винограда от индустриального партнера —питомника виноградных саженцев в Крыму «Альма Витис».

Прививочный комплекс начал работу в конце марта и постепенно будет наращивать производительность. Следующим этапом станет оснащение комплекса роботизированной линией для производства прививок без участия человека, созданной специалистами крымского вуза.

Андрей Пугачев

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