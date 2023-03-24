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В Самаре во время отлова бездомных животных обнаружили сверток с наркотиками

Сотрудники ООО «Добрые люди» во время отлова животных в Сарапульском переулке в Советском районе Самары обнаружили наркотики. Об это сообщает пресс-служба стационара для животных «ФлагманВет». 

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«По заявке жителей, ловцы отловили во дворе нескольких подросших щенков и преследовали взрослую собаку, после укола снотворного убежавшую в соседний двор»,— говорится в сообщении.

Ловцы перешли через ул. Вольскую и оказались на пустыре, где расположены гаражи. Рядом с тропинкой работники заметили выглядывающий из снега сверток. «На нем была надпись “20 штук” и следы собачьих зубов – очевидно, животные унюхали подозрительный предмет, раскопали его из снега и немного потрепали»,— отмечают в «ФлагманВет».

Служба отлова вызвала полицию. Полицейские отметили крупный объем содержимого. Идет следствие. 

Сабрина Самедова

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