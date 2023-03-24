Магазины Leroy Merlin на Кубани перейдут российскому владельцу

Компания Adeo, владелец сети магазинов Leroy Merlin, объявила о намерении продать активы в России, в том числе в Краснодарском крае, местному руководству. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Leroy Merlin Фото: пресс-служба Leroy Merlin

Adeo управляла магазинами Leroy Merlin в РФ на протяжении последних 18 лет. Передача российского бизнеса локальному менеджменту позволит сохранить деятельность сети и 45 тыс. рабочих мест.

«Этот процесс является результатом работы, начатой несколько месяцев назад в соответствии с международными правилами. Это следует за приостановкой всех новых инвестиций Adeo в России с начала конфликта и постепенной независимостью местных операций»,— говорится в сообщении.

Как отметили представители компании, сделка должна быть одобрена российскими властями. В Краснодарском крае действуют четыре гипермаркета сети стройматериалов: три в Краснодаре и один в Новороссийске.

Анастасия Донскова

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