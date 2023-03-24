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Власти планируют строительство «сухого порта» в Ростовской области

Правительство Ростовской области рассматривает возможность строительства в регионе «сухого порта», рассказал первый заместитель губернатора Виктор Гончаров в ходе пресс-конференции в центре «Интерфакс-Юг», посвященной развитию АПК.

Господин Гончаров не обозначил сроки строительства и предполагаемое месторасположение объекта, отметив, что проект находится в разработке. «Сухопутный порт» — это внутренний терминал, который связан железной дорогой или автосообщением с морским портом. Целью создания такого объекта в Ростовской области является увеличение доли реализации сельхозпродукции путем контейнерных перевозок.

«Мощностей по контейнерным перевозкам в Ростовской области сейчас не хватает. Их нужно увеличивать, и не только для сельхозпродукции. Эту работу сейчас ведет Региональная корпорация развития», — сообщил Виктор Гончаров журналистам.

Анастасия Назарова

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