Нововоронежская АЭС: при поддержке атомщиков нововоронежские школьники сразились между собой в интеллектуальной битве

Сотрудники Нововоронежской АЭС организовали для школьников города интеллектуальный турнир «Атомный квиз», для которого каждая из четырех школ г. Нововоронежа предоставила сборную команду из 6 старшеклассников.

Фото: Ольга Мартынова, пресс-служба НВ АЭС

Игра состояла из трех туров. Первый тур прошел в формате классического этапа «Что? Где? Когда?». Школьники отвечали на самые разные вопросы, в том числе связанные с атомной отраслью. Вторая игра представляла собой круговую дуэль, где все команды встретились друг с другом в поединках. В третьем туре требовалось быстро выбрать правильный ответ из нескольких предложенных. В последнем раунде капитаны играли отдельно от своих команд.

«Мы хотим привлечь детей к мыслительной деятельности, – сказал капитан команды «Квазар», начальник отдела ядерной безопасности и надежности НВ АЭС Евгений Голубев. – Такие интеллектуальные игры развивают логическое мышление».

Участникам турнира удалось создать непринужденную атмосферу. Школьники продемонстрировали свое умение работать в команде, слушать и уважать друг друга.

«Очень интересная игра! Здорово, когда при поиске ответа у нас в команде сходились мысли», – поделился впечатлениями Степан Передереев, участник команды «Вместе» школы №2.

Фото: Ольга Мартынова, пресс-служба НВ АЭС

После двух с половиной часов мозгового штурма «Тугодумы» школы №4 одержали победу, на второй строчке расположилась команда школы №2, замкнула тройку лидеров команда «Мозга.NET» школы №1. Все участники получили памятные призы.

Организаторами мероприятия выступили отдел социального развития, профком, Клуб интеллектуальных игр «Квазар», Организация молодых атомщиков НВ АЭС.

Правительство РФ и крупные российские компании уделяют большое внимание планомерной работе по раскрытию потенциала школьников и студентов. Росатом и его предприятия участвуют в профориентационных мероприятиях, организованных учителями и преподавателями образовательных заведений России, создают базовые кафедры в российских вузах, реализуют стипендиальные программы поддержки крупных образовательных проектов, организуют практики и стажировки для студентов с последующим их трудоустройством.