Пензенским учителям запретили вести родительские и классные чаты в иностранных мессенджерах

Мэрия Пензы напомнила педагогам и родителям о запрете на использование иностранных мессенджеров. Соответствующее сообщение размещено на сайте городской администрации.

С 1 марта этого года в силу вступили в силу изменения в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», согласно которым в российских организациях ввели запрет на использование иностранных мессенджеров: Discord, Microsoft Teams, Skype for Business, Snapchat, Telegram, Threema, Viber, WhatsApp, WeChat.

В мэрии напомнили о рекомендации Минпросвещения РФ — образовательной платформе «Сферум». В сообщении отметили, что именно этот интернет-ресурс является на сегодняшний день самым удобным и безопасным для организации учебного процесса.

Дарья Васенина